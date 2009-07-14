В Чечне построен аквапарк с учетом требований ислама
19:52, 14 июля 2009Ислам
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Мальчики направо, девочки...
Первый в Чеченской республике аквапарк начал работу в Гудермесе, сообщает «Интерфакс-религия».
Его особенность в том, что он построен с учетом религиозных требований и разделен на две половины - женскую и мужскую.
Аквапарк расположен на территории около 70 гектаров. В день он может принимать до 500 посетителей. Территория включает два пруда, три бассейна, десятки аттракционов, детские кафе.
До конца года здесь же планируется открыть зимний аквапарк.
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