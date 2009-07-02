Заключенным мусульманам в Англии выдадут компасы

Полиция британского графства Норфолк собирается выдавать подозреваемым, содержащимся в камерах, компасы, чтобы они могли обратиться лицом к Мекке, совершая молитву.

Раньше полицейские рисовали на потолке камер стрелку, указывающую молящимся нужное направление.

Новшество было тестировано в одном из полицейских участков Норфолка и рекомендовано для применения во всем графстве. Если практика окажется успешной, она может быть введена в полицейских подразделениях по всей Великобритании, сообщает www.newsru.com со ссылкой на портал "Ислам для всех".

В отчете Управления полиции Норфолка говорится, что поскольку мусульмане во время молитвы не всегда могут находится в камерах, на потолке которых обозначено направление в сторону Мекки, по их требованию им будут раздавать компасы.

В полиции сообщают, что мусульмане часто просто не доверяют тем, кто сажает их в камеры, поэтому компасы позволят им самостоятельно решить, в какую сторону совершать молитву.

