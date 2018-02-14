Мусульманка в хиджабе может стать мэром в Миннесоте

Мэром города Рочестер американского штата Миннесота может стать мусульманка в хиджабе.

Свою кандидатуру на предстоящих выборах градоначальника выдвинула политик и общественный деятель Реджина Мустафа, которая является известной сторонницей межрелигиозного диалога, сообщает Islam-today.

В ходе предвыборной кампании, впрочем, мусульманке пришлось столкнуться с весьма неприятными проявлениями исламофобии. Так, представители одной из местных праворадикальных группировок прислали политику сообщение в социальных сетях о том, что «всех мусульман в Америке нужно казнить».

Когда сообщения с различными угрозами стали буквально сыпаться, Реджина Мустафа была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

Обеспокоенность ситуацией выразили и в Совете по американо-исламским отношениям, лидеры которого призвали полицию тщательно расследовать дело.