Власти Саудовской Аравии согласились вернуть бельгийским мусульманам Брюссельскую мечеть, которая была сдана в аренду саудовцам в обмен на скидку на нефть еще полвека назад.

Таким образом Саудовская Аравия избавляется от репутации мирового импортера религиозного экстремизма, сообщает Islam-today. Как показало расследование, проведенное после терактов в Брюсселе в 2016 году, мусульманский храм находится под влиянием экстремистов. Теперь саудовских имамов, проповедовавших в мечети, заменит местное мусульманское духовенство.

«Саудовская Аравия приняла продуманное решение. Оно соответствует тенденции к открытости, которые мы наблюдаем в королевстве в последние годы», - говорит глава Брюссельского форума за мудрость и мир Халид Хаджи.

Это уже не первый подобный случай. Саудовская Аравия прекратила поддержку нескольких мечетей и медресе, расположенных в Европе и обвиненных в распространении радикализма.