В Татарстане построили мечеть из снега
15:05, 13 февраля 2018Ислам
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Снежная мечеть - точная копия действующей / tatar-inform.ru
Аксакалы деревни Черки-Кильдуразы Буинского района Татарстана вылепили из снега мечеть.
Мастерами выступили местные пенсионеры под руководством имама сельской мечети Кадима Мубаракшина, сообщает "Татар-информ".
В качестве мастеров выступили местные пенсионеры / tatar-inform.ru
Имам рассказал, что мухтасибат района объявил конкурс «Макет моей мечети», и пожилые люди с удовольствием поддержали идею.
В первый день с помощью трактора творцы сгребли в кучу снег напротив мечети. Затем слепили из снега храм и покрасили. Как признаются участники конкурса, им нравится заниматься творчеством. В изготовлении макета они поучаствовали с большой охотой.
С помощью своего макета мечети команда надеется занять первое место в конкурсе.
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