В Татарстане построили мечеть из снега

Аксакалы деревни Черки-Кильдуразы Буинского района Татарстана вылепили из снега мечеть.

Мастерами выступили местные пенсионеры под руководством имама сельской мечети Кадима Мубаракшина, сообщает "Татар-информ".

Имам рассказал, что мухтасибат района объявил конкурс «Макет моей мечети», и пожилые люди с удовольствием поддержали идею.

В первый день с помощью трактора творцы сгребли в кучу снег напротив мечети. Затем слепили из снега храм и покрасили. Как признаются участники конкурса, им нравится заниматься творчеством. В изготовлении макета они поучаствовали с большой охотой.

С помощью своего макета мечети команда надеется занять первое место в конкурсе.