В Татарстане построили мечеть из снега

15:05, 13 февраля 2018
Ислам
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Снежная мечеть - точная копия действующей / tatar-inform.ru

Мастерами выступили местные пенсионеры под руководством имама сельской мечети Кадима Мубаракшина, сообщает "Татар-информ".

В качестве мастеров выступили местные пенсионеры

Имам рассказал, что мухтасибат района объявил конкурс «Макет моей мечети», и пожилые люди с удовольствием поддержали идею.

В первый день с помощью трактора творцы сгребли в кучу снег напротив мечети. Затем слепили из снега храм и покрасили. Как признаются участники конкурса, им нравится заниматься творчеством. В изготовлении макета они поучаствовали с большой охотой.

С помощью своего макета мечети команда надеется занять первое место в конкурсе. 

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