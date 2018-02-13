В Узбекистане издали фетву об искусственном оплодотворении
05:36, 13 февраля 2018
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Мусульманам Узбекистана разъяснили религиозные аспекты искусственного оплодотворения / islam-today.ru
В связи с многочисленными обращениями со стороны верующих Управление мусульман Узбекистана опубликовало фетву по вопросам искусственного оплодотворения.
Как отмечается в фетве, применение искусственного оплодотворения допускается только в крайне необходимых случаях для супружеских пар, состоящих в мусульманском браке, сообщает Islam-today.
При этом необходимо «соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить смешивания семени чужих лиц».
Осуществлять же эту операцию должен исключительно высококвалифицированный специалист. Искусственное оплодотворение для пар, не состоящих в никахе, недопустимо, подчеркивается в фетве Управления мусульман Узбекистана.
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