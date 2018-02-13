В Ливане трое подростков-мусульман приговорены судом к заучиванию Корана из-за оскорбления Девы Марии

В Ливане трое подростков-мусульман приговорены судом к заучиванию наизусть текста Священного Корана.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Al-Arabiya, поводом для судебного разбирательства стали оскорбления, которые юноши озвучили в отношении Девы Марии.

Вместо крупного штрафа или тюремного заключения судья обязала молодых людей выучить наизусть стихи из суры «Аль-Имран», в которых описывается жизнь Марьям (Марии) и рождение пророка Исы (Иисуса).

Таким образом, как отметила судья, юноши поймут, с каким уважением мусульманское священнописание относится к Деве Марии.

Примечательно, что с приветствием такого приговора выступил целый ряд высокопоставленных чиновников Ливана, в том числе премьер-министр Саад Харири.