В Ливане трое подростков-мусульман приговорены судом к заучиванию Корана из-за оскорбления Девы Марии
04:32, 13 февраля 2018
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Коран / azan-syzran.ru
В Ливане трое подростков-мусульман приговорены судом к заучиванию наизусть текста Священного Корана.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на Al-Arabiya, поводом для судебного разбирательства стали оскорбления, которые юноши озвучили в отношении Девы Марии.
Вместо крупного штрафа или тюремного заключения судья обязала молодых людей выучить наизусть стихи из суры «Аль-Имран», в которых описывается жизнь Марьям (Марии) и рождение пророка Исы (Иисуса).
Таким образом, как отметила судья, юноши поймут, с каким уважением мусульманское священнописание относится к Деве Марии.
Примечательно, что с приветствием такого приговора выступил целый ряд высокопоставленных чиновников Ливана, в том числе премьер-министр Саад Харири.
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