Президент Франции объявил о намерении "оптимизировать" в стране ислам

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении "оптимизировать" в стране ислам.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Le Journal du Dimanche" французский лидер заявил, что это поможет "лучше интегрировать веру, побороть фундаментализм и сохранить национальную сплоченность".

Каким именно образом будет "оптимизирован" ислам во Франции, Макрон уточнить не смог, отметив только, что считает эту меру крайне важной для создания возможности для людей "иметь свободу сознания".

"Я не буду озвучивать это предложение, пока работа не будет завершена", - пояснил, в частности, президент Франции.