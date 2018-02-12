В Иране отпраздновали День Исламской революции

Накануне, 11 февраля, Иран отметил День исламской революции, который считается одним из самых значимых праздников в стране.

В этот день 39 лет назад Иран перестал быть монархией и стал Исламской Республикой Иран, а граждане получили право выбирать президента, сообщает Islam-today.

Примечательно, что свои религиозные традиции Иран при этом сохранил, а потому главной государственной должностью в республике остается не президент, а Верховный руководитель или духовный лидер.

«Почти сорок лет назад в стране произошла революция. Хочу сказать всему населению Ирана, что за эти годы мы продвинулись далеко вперед, большой прогресс и в культуре, и в экономике. При шахе до революции даже самые элементарные товары нам поставляли из Америки, а сейчас мы уже самостоятельно производим самолеты, танки и ракеты. У нас есть все необходимые технологии для дальнейшего развития страны», - заявил президент Ирана Хасан Роухани, обращаясь к жителям страны.