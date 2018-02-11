Новая мечеть в Ташкенте будет носить имя ученого-шейха Мухаммада Садыка

По инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзияева строящаяся в Чиланзарском районе Ташкента мечеть будет носить имя шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа.

Как сообщает пресс-служба главы государства Узбекистана, Шавкат Мирзияев посетил в минувшую пятницу место строительства мечети в ходе ознакомления со строящимися объектами в столице.

«Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф (1952−2015) был ученым, не только широко известным в Узбекистане, но и признанным во всем исламском мире. Он посвятил свою жизнь изучению и пропаганде основ священной религии ислам», – сказал президент.

В 1989 году шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был избран председателем, муфтием Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. В этой должности он вел широкую международную деятельность, смог наладить и развить культурно-просветительские связи со многими исламскими странами.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф как муфтий и как депутат Верховного Совета бывшего союза внес правительству обращение, где излагались вопросы уважения прав мусульман, создания для них необходимых условий.

«Выступление с такой инициативой в то время, когда господствовала тоталитарная идеология, без сомнений, было огромным подвигом, – сказал Шавкат Мирзияев. – В результате этого советское правительство изменило политику в отношении мусульман, открылись мечети и медресе, увеличилось количество паломников, отправляющихся в хадж. В 1990 году из республик Центральной Азии через Ташкент совершить хадж удалось 500 мусульманам. Это очень большой результат, учитывая, что в те времена ежегодно в хадж отправлялись всего 20−30 человек со всего Союза».

Выдающийся ученый написал более 100 книг на религиозно-просветительскую тематику. Является автором комментариев на узбекском языке к книгам «Мухтасари Викая», «Кифая», «Мазхабы – символ единства», «Не следование мазхабу – самая опасная беда, угрожающая исламскому шариату».

В последние годы Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, будучи членом учредительного собрания «Всемирной Исламской связи», был занят работой по развитию религиозной культуры среди жителей Узбекистана.

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф скончался 10 марта 2015 года в Ташкенте от сердечной недостаточности. На похоронах шейха участвовало немыслимое в истории республики количество людей – около 200 тысяч человек.