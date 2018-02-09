В Ливии возле мечети прогремел взрыв: есть жертвы

Рядом с мечетью в ливийском городе Бенгази прогремел мощный взрыв. Жертвами его, по предварительным данным, стали восемь человек.

Как сообщает Islam-today, местные жители рассказали, что произошел взрыв у входа в мечеть Абу Хурайра в районе Маджури. Судя по всему, взрывное устройство было спрятано в сумке.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Напомним, крупный теракт возле мечети в Ливии произошел 30 января. Тогда около крупнейшей мечети Бенгази с интервалом в полчаса на воздух взлетели два начиненных взрывчаткой автомобиля. Жертвами терактов стали более 40 человек, порядка 80 пострадали.