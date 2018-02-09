Более 200 британских мечетей проведут день открытых дверей
03:38, 09 февраля 2018
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Мечети откроют двери для всех желающих / islam-today.ru
Более двухсот британских мечетей 18 февраля примут участие в общенациональной акции, организованной Мусульманским Советом Великобритании.
Мусульманские храмы откроют двери для всех желающих, вне зависимости от вероисповедания, сообщает Islam-today.
В этот день жители королевства смогут осмотреть здание мечетей, поприсутствовать на богослужениях и пообщаться с имамами и мусульманами-волонтерами.
Стоит отметить, что такая акция проводится в Соединенном королевстве с 2015 года. В первый раз участие в ней приняли всего 20 мусульманских культовых сооружений. В 2016 году их количество достигло 80, и в 2017 – уже 150.
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