Азербайджанский город Габала избран туристической столицей исламского мира в 2020 году. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на официальный микроблог Организации исламского сотрудничества в Twitter.

Отмечается, в частности, что решение это было принято на 10-й Конференции министров туризма государств – членов ОИС.

Конференция, напомним, прошла в Бангладеш. Очередная сессия Конференции министров туризма стран-членов ОИС, к слову, также пройдет в Азербайджане. Мероприятие намечено на 2019 год.

В 2016 году туристической столицей исламского мира был избран город Конья, в 2017 году этот статус получил город Медина, а в 2018 году – Тебриз.

Габала - древнейший город Азербайджана. В течение 600 лет он был столицей древней Кавказской Албании. Современная Габала расположена вблизи границ Дагестана и Грузии.