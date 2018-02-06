Китайских мусульман отправили в лагеря "политического перевоспитания"

Тысячи уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, отправили в лагеря «политического перевоспитания». Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на CNN.

По словам активистов, точное число мусульман, находящихся в таких лагерях, неизвестно, однако, как говорят местные жители, забрали мужчин буквально из каждого дома. По данным Radio Free Asia, цифра эта может достигать 120 тысяч человек.

Стоит отметить, что лагеря перевоспитания в Китае появились в период Культурной революции. Туда отправляли так называемых инакомыслящих, где они были вынуждены заниматься тяжелой работой и даже подвергались пыткам. Позднее власти объявляли о закрытии лагерей.

Как пишет CNN, в современных «лагерях перевоспитания» не практикуются пытки.