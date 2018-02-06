В Таджикистане закрыли почти две тысячи мечетей

09:12, 06 февраля 2018
Ислам
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Масштабную проверку религиозных учреждений провели в Таджикистане / islam-today.ru

По его словам, часть из них передали в качестве жилья нуждающимся семьям, другая часть используется в качестве социальных учреждений.

«Им было предоставлено время для прохождения процедуры регистрации, чего многие не сделали в установленные сроки, и были закрыты», - отметил, в частности, чиновник.

Также Шокиров сообщил, что 35 имамов не смогли пройти аттестацию, а потому отстранены от обязанностей имам-хатибов мечетей. И это при том, что, по его словам, вопросы священнослужителям были отправлены за 20 дней до аттестации.

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