В Таджикистане закрыли почти две тысячи мечетей

В Таджикистане закрыты 1938 мечетей, не имевших необходимых разрешительных документов. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на начальника управления религиозных объединений комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана Хусейна Шокирова.

По его словам, часть из них передали в качестве жилья нуждающимся семьям, другая часть используется в качестве социальных учреждений.

«Им было предоставлено время для прохождения процедуры регистрации, чего многие не сделали в установленные сроки, и были закрыты», - отметил, в частности, чиновник.

Также Шокиров сообщил, что 35 имамов не смогли пройти аттестацию, а потому отстранены от обязанностей имам-хатибов мечетей. И это при том, что, по его словам, вопросы священнослужителям были отправлены за 20 дней до аттестации.