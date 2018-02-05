В Турции издали фетву, в которой мусульманам не рекомендуется использовать левую руку во время принятия пищи

В Турции издали фетву, в которой мусульманам не рекомендуется использовать левую руку для приема пищи и питья. Документ опубликован Управлением Турции по делам религии, сообщает Islam-today.

«Устанавливая общие принципы в отношении еды и питья, пророк Мухаммед (с.а.в.) не считал использование левой руки приятной. Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой. Каждый мусульманин обязан прислушиваться к советам пророка, поэтому родители должны учить этому детей наряду с другими правилами», - указано, в частности, в фетве.

В Диянете, впрочем, отметили, что в случае «физических недостатков» использовать левую руку для еды и питья допустимо.