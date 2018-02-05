За теракт возле мечети житель Лондона получил пожизненный срок

Даррен Осборн, который 19 июня 2017 наехал на фургоне на мусульман, вышедших из мечети после ночного намаза, приговорен к пожизненному заключению. В результате теракта, напомним, погиб 1 человек, еще десять – пострадали, сообщает Islam-today.

Сообщается, что право на освобождение 48-летний Осборн может получить только через 43 года.

Суровость приговора судья объяснил тем, что осужденный скопировал методы исламских террористов.

Кроме того, как установил суд, осужденный собирался убить «как можно больше людей» еще накануне наезда, 18 июня, во время демонстрации мусульман.

Главными целями тогда Осборн назвал лидера лейбористской партии Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана.