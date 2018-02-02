В Казахстане мусульманам покажут эскизы "правильной" бороды

В Казахстане в ближайшее время планируется разработать эскизы бород, которые верующим будет разрешено носить.

Как сообщает Islam-today, эта мера принимается в рамках законопроекта о запрете на «публичную демонстрацию признаков деструктивных религиозных течений».

Как отметил министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев, такие определения как «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм» будут впервые прописаны в законодательстве страны. Под запрети при этом подпадут характерные укороченные брюки и борода.

«Речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях. Речь идет только о тех, по кому будет принято решение, что это люди придерживаются деструктивных религиозных течений», - цитируют министра казахстанские СМИ.