В Москве открылся фитнес-центр для мусульманок
18:49, 26 июня 2009Ислам
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Мужчин старше 3-х лет не пускают
В московском районе Северное Бутово открылся фитнес-центр для мусульманок. Он работает три дня в неделю по определенным часам, сообщает газета «Вечерняя Москва».
По словам координатора проекта Султана Галиева, специально для женщин, придерживающихся норм шариата, работают бассейн с профессиональным тренером по аквааэробике, тренажерный и хореографический залы, а также теннисный корт и тир. Администрация, тренерский состав, охрана состоят исключительно из женщин. Лица мужского пола старше трех лет на занятия дам не допускаются. За этим четко следит охрана.
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