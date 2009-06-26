В Москве открылся фитнес-центр для мусульманок

В московском районе Северное Бутово открылся фитнес-центр для мусульманок. Он работает три дня в неделю по определенным часам, сообщает газета «Вечерняя Москва».

По словам координатора проекта Султана Галиева, специально для женщин, придерживающихся норм шариата, работают бассейн с профессиональным тренером по аквааэробике, тренажерный и хореографический залы, а также теннисный корт и тир. Администрация, тренерский состав, охрана состоят исключительно из женщин. Лица мужского пола старше трех лет на занятия дам не допускаются. За этим четко следит охрана.