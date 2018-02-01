Сегодня мусульманки отмечают Всемирный день хиджаба

Сегодня отмечается Всемирный день хиджаба, когда по всему миру чествуют символ женской красоты и скромности. Инициатором его выступила жительница Нью-Йорка Назма Хан, Islam-today.

Впервые акция была организована в 2013 году с помощью социальных сетей, только в первый год на неё откликнулись женщины из более чем 67 стран. А уже в 2015 году акцию поддержали более 10 миллионов мусульманок из более чем сотни стран мира.

Как правило, в этот день по всему миру проходят лекции, мастер-классы, показы мод и прочие мероприятия, направленные на повышение осведомленности общественности о том, что такое мусульманский платок.