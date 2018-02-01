Саудовское телевидение заменит богословские программы на комические сериалы

22:49, 01 февраля 2018
Ислам
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Комик Адель Имам заменит богословов в месяц Рамадан / islamnews.ru

Новый глава корпорации Дауд аль-Шарьян купил египетский телесериал «Тайные миры» с комиком Аделем Имамом в главной роли. За сериал, который выйдет на экраны в дни благословенного Рамадана, было заплачено 7 миллионов долларов.

Одновременно аль-Шарьян направил письменное распоряжение руководству радио Джидды, согласно которому необходимо прекратить выпуск программы «Зов ислама» (Нида аль-ислам) из-за отсутствия финансирования. Копия письма была выложена в интернете, вызвав большой общественный резонанс.

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