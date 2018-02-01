В Запорожье отметят Всемирный день хиджаба
04:10, 01 февраля 2018
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В Запорожье отметят День хиджаба / islam.ru
В Запорожье 1, 3 и 4 февраля состоятся тематические мероприятия ко Всемирному дню хиджаба.
Как сообщает "Альраид", в программе каждого из мероприятий – ознакомление с определением хиджаба и видами одежды, соответствующими этим критериям.
Также посетителям расскажут, как одевались крымские татарки, каким была традиционная одежда народов Крымского полуострова.
Гостей ждет модный показ одежды, который подходит последовательницам ислама, мастер-класс по разным стилям повязывания палантинов, а также фотозона.
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