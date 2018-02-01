В Запорожье отметят Всемирный день хиджаба

04:10, 01 февраля 2018
Ислам
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В Запорожье отметят День хиджаба / islam.ru

Как сообщает "Альраид", в программе каждого из мероприятий – ознакомление с определением хиджаба и видами одежды, соответствующими этим критериям.

Также посетителям расскажут, как одевались крымские татарки, каким была традиционная одежда народов Крымского полуострова.

Гостей ждет модный показ одежды, который подходит последовательницам ислама, мастер-класс по разным стилям повязывания палантинов, а также фотозона. 

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