В Запорожье отметят Всемирный день хиджаба

В Запорожье 1, 3 и 4 февраля состоятся тематические мероприятия ко Всемирному дню хиджаба.

Как сообщает "Альраид", в программе каждого из мероприятий – ознакомление с определением хиджаба и видами одежды, соответствующими этим критериям.

Также посетителям расскажут, как одевались крымские татарки, каким была традиционная одежда народов Крымского полуострова.

Гостей ждет модный показ одежды, который подходит последовательницам ислама, мастер-класс по разным стилям повязывания палантинов, а также фотозона.