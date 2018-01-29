В Таджикистане запретили импорт нехаляльного мяса. Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Sputnik-Таджикистан", соответствующее решение было принято Государственной службой ветеринарного контроля.

«Для получения разрешения наши специалисты должны воочию увидеть процесс производства на зарубежном предприятии. Кроме того, продукция должны содержать маркировку «Халяль». Только с такими условиями производитель получит разрешение на ввоз своей продукции в Таджикистан», - цитирует издание сообщение ведомства.

Ранее стал известно, что Таджикистан стал 26-м в мировом рейтинге халяльного туризма.