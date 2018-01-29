Жители американского города Блумингтон отремонтировали разрушенную взрывом мечеть

Жители американского города Блумингтон в штате Миннесота помогли восстановить мечеть, разрушенную в результате теракта. Об этом сообщает Islam-today.

Напомним, взрыв в исламском центре Дар аль-Фарук прогремел в августе минувшего года. Только чудом удалось избежать жертв среди прихожан, которые в тот момент собрались в здании для утреннего намаза. Сейчас расследованием дела продолжает заниматься ФБР.

Преступники пока не найдены, установлено только, что атака была произведена с помощью «самодельного взрывного устройства».

После того, как о теракте сообщили в СМИ, на связь с мусульманской общиной города вышел Региональный совет отделочников, который объединяет мастеров из центральных и северных штатов страны. Организация решила восстановить поврежденное здание совершенно безвозмездно.