Каждый двадцатый житель Германии - мусульманин

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ опубликовало статистику о мусульманах, проживающих в Германии. Об этом сообщает www.blagovest-info.ru со ссылкой на "Немецкую волну".

В ФРГ проживают от 3,8 до 4,3 миллиона мусульман, что составляет от 4,6 до 5,2 процента от общей численности населения страны.

Около 45 процентов мусульман, живущих в ФРГ, являются гражданами Германии. Примерно 2,5 миллиона от общей численности (63,2 процента) имеют турецкие корни. 13,6 процента - выходцы из Юго-Восточной Европы, 8 процентов - с Ближнего Востока и 7 процентов - из Северной Африки. 98 процентов мусульман проживают в западных немецких землях.

В опросе, проведенном миграционным ведомством, приняли участие около 6 тысяч человек, выходцы из 49 мусульманских стран. Три четверти из них являются суннитами, и 7 процентов – шиитами. 13 процентов – алевиты.

Каждый третий опрошенный отнес себя к глубоко верующим, каждый второй сообщил, что он, скорее, верующий человек. Ярко выраженная религиозность присуща в первую очередь мусульманам турецкого и африканского происхождения. Всего 10 процентов мусульман из Ирана относят себя к глубоко верующим, а одна треть призналась в том, что не верит в бога. Две трети опрошенных (76 процентов) высказались за введение в школах Германии уроков по религии исламской или алевитской направленности.

70 процентов проживающих в ФРГ мусульманок не носят головных платков. Всего 7 процентов мусульманских школьниц не посещают физкультуру и занятия в бассейне по религиозным соображениям. 10 процентов не участвуют в школьных выездных мероприятиях.

По оценке экспертов, среди интеграционных проблем мусульман в Германии наиболее остро стоят проблемы плохого владения немецким языком и низкого уровня образования.

