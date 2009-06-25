Во Франции растет число женщин, носящих паранджу

В Швейцарии не без интереса отреагировали на прозвучавшее накануне заявление французского президента Николя Саркози о том, что паранджа - это знак принижения женщины и ее порабощения, а не религиозная необходимость. С этим заявлением глава Французской Республики выступил перед национальным собранием страны.

В Швейцарии мусульман гораздо меньше, однако связанные с исламом вопросы также регулярно всплывают на поверхность, сообщает швейцарская NashaGazeta.ch.

Президент Группы по изучению ислама в Швейцарии (GRIS) Стефан Латион сообщил, что хотя не так уж много женщин во Франции носят паранджу, "число их растет". Подобную же ситуацию эксперт отметил в Швейцарии, подчеркнув, что, поскольку основной приток мусульман в Швейцарию идет с Балкан, где в последнее время крепнут сафалистские тенденции, можно предположить, что паранджи появятся и здесь.

В любом случае, дискуссия по поводу ношения паранджи полезна, считает эксперт. "Паранджа - вызов тем, кто ее видит. Она - результат буквального понимания текста Корана, призывающего женщин полностью закрывать себя".

Полностью разделяя позицию Николя Саркози в том, что "паранджа - проблема не религии, а достоинства женщины", С. Латион настаивает на необходимости запретить ее ношение в Швейцарии, где, в отличие от Франции, разрешено ношение в учебных заведениях хиджаба, закрывающего только голову.

Стефан Латион верит, что политическая культура Швейцарии, традиционно открытая к новым идеям, позволит правительству более спокойно подойти к этому вопросу. Кроме того, позиция Конфедерации облегчена отсутствием колониального наследия, как во Франции, или просто такого значительного числа мусульман, как, например, в Англии. Не стоит забывать, однако, что в адрес руководства Швейцарии все чаще раздаются обвинения в чрезмерном заигрывании с мусульманским миром.

Практические вопросы, связанные с вероисповеданием, в Швейцарии регламентируются кантональными законодательствами, что и объясняет многообразие толкований. Например, в Женеве государственным служащим, включая врачей в госпитале, запрещено носить религиозные символы, а в Лозаннском кантональном госпитале можно увидеть женщин с покрытыми платками головами.

Своеобразно решают эту проблему в Бельгии, где паранджу приравнивают к карнавальному костюму. Там любой человек, выходящий на улицу в маске, закрывающем лицо в капюшоне или чадре не во время карнавала, может получить штраф и обязан по требованию полиции открыть лицо.

