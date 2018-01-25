В Стамбуле на международной фотовыставке свои работы представил мусульманин, у которого нет рук и ног

В Стамбуле состоялась международная фотовыставка Z PhotoFes, в рамках которой были представлены работы 56 фотографов из 17 стран.

Как сообщает Islam-today, особое внимание посетителей фотовыставки привлекли работы Ахмада Зулькарнайна, мусульманина из Индонезии. С рождения он не имеет рук и ног.

Фотограф в течение 5 лет путешествовал по всей Индонезии, снимая пейзажи. Среди его достижений, в частности, восхождение на гору в 2000 метров.

В данный момент Ахмад Зулькарнайн снимает свадьбы, что помогает ему быть финансово независимым. В свободное время мужчина делает фотографии на различную социальную тематику.

Когда фотографа-мусульманина спрашивают, как он делает фото, не имея рук, он говорит, что способен самостоятельно заменить объектив и нажать на кнопку затвора.