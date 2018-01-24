Лувр временно закрыл залы, где находится коллекция исламского искусства

До воскресенья один из популярнейших музеев Франции – Лувр – закрывает для публики залы, где находится коллекция исламского искусства. Это делается в связи с ростом уровня воды в Сене, гласит коммюнике музея, сообщает Islam-today.

В соответствии с планом по защите от наводнений, руководство Лувра решило закрыть нижний уровень отдела искусств ислама.

Были также приняты меры по защите дворца, где располагается сам музей.

Стоит упомянуть, что утром в среду уровень воды в Сене достигал отметки в 5,12 м. Паводок уже спровоцировал приостановку навигации и привел к закрытию ряда станций метро Парижа.