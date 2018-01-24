Правительство Индии прекращает выплату субсидий мусульманским паломникам

Мусульманским паломникам до сегодняшнего дня правительство Индии помогало в их поездке в Мекку, но теперь этого не будет. Также паломничества других религий возможно будут затронуты остановкой выплат, сообщает "Седмица".

Окончательное прекращение государственных дотаций для паломничества мусульман в Мекку породили в Индии общие дебаты по поводу общественной поддержки деятельности паломников.

"Независимо от принадлежности к той или иной религии дотации должны быть немедленно остановлены", - заявил председатель Коммунистической Партии Бринда Карат.

Индийское правительство, считающееся враждебным исламу, преждевременно окончило субсидирование мусульманского паломничества в Мекку. В 2012 году верховный суд постановил поэтапно прекратить субсидирование к 2022 году.

Мусульманские организации отреагировали спокойно. Коран требует, чтобы совершали паломничество в Мекку только те мусульмане, которые могут себе это позволить в финансовом отношении, сказал представитель Индийского Мусульманского совета, организации, отстаивающей права мусульман.

Субсидии касались скидок на перелеты через государственную авиакомпанию Air India в Мекку, также проживание и медицинское обслуживание паломников.