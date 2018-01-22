В Китае школьникам запретили о время каникул посещать мечети

В уезде Гуанхэ китайской провинции Ганьсу школьника запретили о время каникул посещать мечети. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на Global Times.

«Школы должны обязать учеников не посещать религиозные объекты и учебные учреждения для совершения ритуалов и чтения Священного Писания во время зимних каникул», - цитирует издание собеседника.

Напомним, в соответствии с китайским законодательством, «государство отделяет школу от религии; никакая организация или личность не может использовать религию, чтобы проводить мероприятия, которые могут вступать в противоречие с системой образования».

98% населения уезда Гуанхэ – это представители национальностей хуэй и дунсян, почти все они исповедуют ислам.