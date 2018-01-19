В Татарстане пройдет традиционная молодежная Школа акыды

Духовное управление мусульман Татарстана с 31 января по 4 февраля на территории Белой мечети Болгара проведет традиционную молодежную Школу акыды. В качестве основного спикера школы приглашен специалист из ЮАР Абу Гали Габдеррашид Аль-Ашгари Аль-Ханафи, который прочтет участникам лекции по книге “Акыда ат-Тахавийя”, сообщает Islam-today.

В свободное от учебы время молодых людей ждут активные развлечения на свежем воздухе, спортивные соревнования, коллективные намазы в Белой мечети, экскурсии по Болгарскому заповеднику, встречи с шейхом Абдраззаком Ассаади и другими почетными гостями.

Открытие Школы акыды состоится 31 января в 12.30 часов в конференц-зале ДУМ РТ. Обучение в Школе пройдут 40 человек. Они отобраны по результатам двух туров: по наибольшему количеству репостов о Школе в социальных сетях и по онлайн-тестированию по акыде и фикху. Всего в отборе приняло участие свыше 100 молодых людей и девушек. По завершению обучения в Школе акыды участникам предстоит сдать экзамены Абу Гали Аль-Ашгари и получить сертификаты.

Акыда - мусульманское вероубеждение и форма раскрытия имана, представляет собой фонд догматов, идей и представлений, и является необходимым элементом традиционного мусульманского образования.