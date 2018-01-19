Известная британская бьюти-блогерша в хиджабе стала лицом бренда косметики для волос

Известная британская бьюти-блогерша в хиджабе Амина Хан стала лицом рекламной кампании серии продуктов The Pink One для блеска волос.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на "Fashionista", мусульманку в платке впервые пригласили рекламировать средства для волос. Контракт с девушкой заключила компания L'Oréal Paris.

«Мои волосы являются для меня воплощением женственности. Мне нравится ухаживать за ними. Несмотря на то, что моя голова покрыта платком, я все равно чувствую себя ужасно, когда корни волос жирные», - цитирует мусульманку издание.

Стоит отметить, что у Хан более 320 тысяч подписчиков на YouTube и 570 тысяч - в Instagram.