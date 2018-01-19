В Казахстане пятничные намазы посвятят памяти погибших в сгоревшем автобусе

Пятничный намаз во всех мечетях Казахстана будет посвящен памяти граждан Узбекистана, погибших в сгоревшем автобусе в Актюбинской области республики. Об этом со ссылкой на Верховного муфтия Казахстана Серикбая Ораза сообщает Islam-today.

Отмечается, что мусульманский лидер направил телеграмму соболезнования своему узбекскому коллеге в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана.

Напомним, трагедия произошла накануне утром в Иргизском районе Актюбинской области. Автобус, следовавший из Шымкента в Казань, загорелся буквально во время движения. В результате погибли 52 пассажира. Все они – граждане Узбекистана. Пятерым, в том числе трем водителям из Казахстана, удалось выбраться. Они получили легкие ранения.