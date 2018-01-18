Власти Израиля запретили проводить реставрационные работы в мечети "Аль-Акса"
18:12, 18 января 2018Ислам
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Мечеть "Аль-Акса", Иерусалим / islam-today.ru
В Управлении вакфов Иерусалима заявили, что власти Израиля запретили проводить реставрационные работы в мечети «Аль-Акса».
По словам пресс-секретаря Управления Фираса ад-Дибса, об этом Бюро по вопросам реконструкции древней мечети уведомили сотрудники израильской полиции, сообщает Islam-today.
Сообщается, что работы запрещено проводить как непосредственно в здании храма, так и на любых постройках на его территории.
В случае, если запрет этот будет нарушен, ответственность за это, как отмечается, будет нести заместитель главы Бюро по вопросам реконструкции Таха Увейда.
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