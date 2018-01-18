Власти Казахстана намерены открыть школы для девочек в хиджабах

Министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев предложил открыть в республике частные религиозные школы, в которых мальчики и девочки будут учиться раздельно. Об этом сообщает Islam-today.

«Мы предусмотрели такую ситуацию. У нас есть медресе. Это специализированные духовные школы. Поэтому допустимо, чтобы у нас были открыты раздельные школы для мальчиков и девочек. И если родители желают отдать своих детей, носящих платок или хиджаб в такую школу, то, как вариант - открытие раздельных школ», - цитирует министра ресурс «КазТАГ».

Сейчас, по словам министра, вопрос создания таких специализированных школ активно изучается властями республики.

Напомним, только с начала этого года в суд на министерство образования из-за того, что их дочерей не впускали на занятия в платках, подали 37 казахстанских семей. ДУМ Казахстана, в свою очередь, призывает мусульманскую общину относиться к государственным нормам, запрещающим учащимся школ носить религиозные атрибуты одежды в стенах учебных заведений, с пониманием и терпением.