В Узбекистане зарегистрировали первую Исламскую академию в Центральной Азии

Управление мусульман Узбекистана сообщило о получении свидетельства о государственной регистрации Исламской академии. Вручение документа состоялось в Министерстве юстиции страны 16 января, сообщают "Новости Узбекистана".

Создание Академии было предусмотрено Указом Президента Узбекистана от 15 декабря 2017 года. Учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения выступает Управление мусульман страны. В Академии будут готовить магистров и докторов богословия.

Учебное заведение создается в целях обеспечения высших и средних специальных религиозных образовательных учреждений страны высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами.

При академии будет действовать специализированный научный совет по защите магистерских и докторских диссертаций и присвоению научных степеней магистра исламоведения, доктора философии и доктора исламоведения. Для независимых исследователей планируется внедрение возможностей дистанционного образования и самостоятельного ведения исследований.

Квота приема студентов в магистратуру на 2018−2019 учебный год составила 16 мест. В дальнейшем она будет определяться Управлением мусульман в зависимости от потребностей в научно-педагогических кадрах.

Исламская Академия стала первым и единственным высшим учебным заведением не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии, где реализуются образовательные программы послевузовского религиозного образования, осуществляющим подготовку специалистов высшей квалификации для преподавательской и научной деятельности.