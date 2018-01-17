За звание лучшего чтеца Корана в Узбекистане будут бороться более пяти тысяч человек

Регистрацию на участие в открытом конкурсе чтецов Корана в столице Узбекистана прошли уже почти 5,4 тысячи человек, в том числе более 2 тысяч женщин. Об этом сообщает Islam-today.

Как сообщили в республиканском Управлении мусульман, общее число зарегистрированных участников составляет 5366 человек.

«В том числе это 3263 мужчин и 2103 женщин. Их возраст - от 18 до 40 лет», - отметили, в частности, в Управлении.

Напомним, конкурс будет проходить в двух номинациях: красивое чтение Корана с листа и его чтение наизусть. Примечательно, что в жюри конкурса входят не только представители духовенства Узбекистана, но и других стран.

В данный момент в районах республики проходят отборочные туры. Победители станут известны в апреле.