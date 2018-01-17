В Пакистане около 2 тысяч мусульманских богословов подписали антитеррористическую фетву

Антитеррористическую фетву подписали в Пакистане около 2 тысяч мусульманских богословов. В документе, в частности, запрещается самоубийство с «поясом смертника», которое, по мнению духовных лидеров, противоречит «золотым принципам ислама», сообщает Islam-today.

Фетву эту поддержал и президент Пакистана Мамнун Хусейн, который заявил, что документ этот является «прочной основой для стабильного и умеренного мусульманского общества».

Как пишет The Jerusalem Post, только с начала 2000-х годов в Пакистане жертвами терактов с применением «пояса смертника» стали несколько десятков тысяч человек.

Напомним, фетвы, запрещающие любые проявления терроризма, в разные годы были изданы фактически во всех мусульманских государствах.