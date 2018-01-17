В Ташкенте появится "Сеть придорожных мечетей"
09:00, 17 января 2018Ислам
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В небольших мечетях у основных дорог путники смогут совершить омовение и прочитать намаз / islam-today.ru
В Ташкенте в скором времени откроется целый ряд придорожных мечетей. Об этом в одной из проповедей сообщил главный имам-хатиб столицы Узбекистана Анвар-кори Турсунов, информирует Islam-today.
По его словам, сооружения эти будут представлять собой небольшие постройки у основных дорог, в которых путники смогут совершить омовение и прочитать намаз.
В каждом из 11 районов Ташкента появится по две таких мечети. Отмечается, что это «избавит прохожих и водителей от блужданий по городу в поисках места для намаза».
Сейчас, как со ссылкой на ДУМ Узбекистана сообщает международное информационное агентство «Фергана», в Ташкенте действуют 117 мечетей. В республике же их насчитывается 2043.
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