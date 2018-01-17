Алсу показала фото с паломничества в мечеть шейха Зайда

Мусульманка Алсу совершила паломническую поездку в Арабские Эмираты и показала фотографии своим поклонникам. Более всего 34-летнюю артистку впечатлила мечеть шейха Зайда, о чем певица сообщила в своем Инстаграм.

В комментариях к фото певица отметила, что поражена красотой этого святого для всех мусульман места.

"Сбылась моя давняя мечта - увидеть мечеть Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна в Абу-Даби. Это святое для мусульман место поражает своей красотой. В архитектуре соединены самые различные стили: арабский, персидский, могольский, индийский и марокканский.

Чистейшего белого цвета Мечеть буквально сияет при солнечном свете. С каждым шагом по этому величайшему творению современности становится светлее на душе. Это место покоя, умиротворения и гармонии с собой", - написала Алсу.