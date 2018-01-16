В Татарстане почтили память богослова и просветителя Марджани (видео)

Сегодня, 16 января, в день 200-летия со дня рождения выдающего татарского просветителя, ученого, богослова, философа, историка и мыслителя Шигабутдина Марджани, татарстанская умма во главе с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным собралась у его могилы на Татарском кладбище в Ново-Татарской слободе Казани. Об этом сообщает Islam-today.

Здесь с самого утра руководство ДУМ РТ, имамы из разных уголков Татарстана, преподаватели, шакирды медресе и представители средств массовой информации почтили память великого Марджани.

Мероприятие началось с проповеди руководителя отдела дагвата ДУ РТ, имам-хатыйба Апанаевской мечети г.Казани Нияза хазрата Сабирова о жизни и деятельности ученого.

- С арабского языка имя «Шигабутдин» можно перевести как «метеор религии» или «Летящая звезда Ислама», - подчеркнул он. - Действительно, наследие имама словно яркая комета осветила жизнь татарского народа. Получив в молодости, традиционное для того времени, бухарское и самаркандское образование, татарский богослов по приезду в Казань на протяжении десятилетий посвящает всю свою жизнь обновлению общественной жизни татарского народа и освоению прогрессивного наследия арабской, персидской, османской мысли и современной западноевропейской культуры. Наш долг - передать бесценное наследие Марджани молодому поколению.

Как рассказал Нияз хазрат, Шигабутдин Марджани был имам-хатыйбом и мударрисом медресе 1-й Казанской мечети, где исполнял свой просветительский долг вплоть до конца своей жизни. Перу Марджани принадлежат более 30 трудов, преобладающая часть которых написана на арабском языке. В них татарский богослов с позиции ханафитского мазхаба и матуридитской акыйды отстаивает учение суннитского Ислама (ахл сунна валь джамага).

Произведения имама широкого разошлись по всему исламскому миру и по праву вошли в сокровищницу мусульманского богословия и науки. Далее слово передали муфтию Камилю хазрату Самигуллину, который в память о Марджани прочитал аяты из Священного Куръана. Совершил дуа у могилы, где покоится великий Шигабутдин хазрат, и имам-мухтасиб Зеленодольского района Габделхамит хазрат Зиннатуллин.