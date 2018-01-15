В Мекке запретили продажу сувениров с изображением исламских святынь

В Мекке запретили продажу сувениров с изображением Запретной мечети, Каабы, Макама Ибрагима и других исламских святынь. Как отметили в министерстве торговли и инвестиций КСА, мера эта связана с желанием «сохранить святость» этих объектов, сообщает Islam-today.

Впрочем, как со ссылкой на Arab News пишет ресурс Marwa, требование это выполняют далеко не все предприниматели и торговцы. В результате, в рамках неоднократных инспекций, были конфискованы десятки сувениров и предметов антиквариата с изображением Запретной мечети.

Примечательно, что мнения экспертов на этот счет разделились. Одни выражают согласие с тем, что продажа сувениров с изображением святынь ислама «является оскорблением святынь и противоправной практикой».

Другие уверены, что паломники, совершающие Хадж и Умру, имеют право купить сувениры, которые напоминали бы им о паломничестве.