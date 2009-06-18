Судьям штата Мичиган разрешили ввести "дресс-код" для мусульманок

Судьи в штате Мичиган смогут запрещать мусульманкам находиться в зале суда в головных уборах, сообщает Седмица.ru со ссылкой на Associated Press. Верховный суд штата, рассматривавший иск одной из недовольных женщин, постановил, что судьи имеют право определять "дресс-код" на судебных заседаниях.

В Верховном суде штата в пользу такого решения проголосовали пять судей, а двое выступили против: последние настаивали, что в случаях, когда одежда имеет религиозное значение, должно делаться исключение.

Такого же мнения придерживаются в Американском союзе гражданских свобод (ACLU) и других подобных организациях, защищающих права меньшинств. Юрист ACLU Джесси Россман (Jessie Rossman), выступавшая на стороне истицы, выразила "глубокое разочарование" исходом дела. При этом Россман надеется, что судьи будут разумно использовать данное им право и не станут "ущемлять религиозные свободы".

В случае истицы, 45-летней жительницы Детройта Джинны Мухаммад (Ginnnah Muhammad), речь шла не о широко распространенном платке-хиджабе, а о никабе, который полностью скрывает лицо женщины за исключением узкой прорези для глаз.

В 2006 году окружной судья в городе Хэмтрэмек отклонил поданный Мухаммад гражданский иск к фирме проката автомобилей, так как женщина отказалась снять покрывало. Свое решение судья Пол Парук (Paul Paruk) мотивировал тем, что из-за никаба не мог оценить правдивость слов Мухаммад.

Ношение мусульманками покрывал (обычно речь идет о хиджабах) в общественных местах, где нельзя находиться в головных уборах, уже не раз приводило в разных штатах США к конфликтам и спорам. Давуд Валид (Dawud Walid) - представитель Совета американо-исламских отношений (CAIR), слова которого цитирует The Detroit News, - жалуется, что зачастую мусульманки не сообщают властям о произошедших преступлениях, так как в суде им бы пришлось снимать традиционные головные уборы.