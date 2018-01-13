Мусульмане Татарстана почтят память богослова Марджани

В этом году, 16 января, исполняется 200 лет со дня рождения великого татарского богослова, просветителя, мусульманского философа, историка и востоковеда Шигабутдина Марджани. В связи со знаменательной датой в день рождения выдающегося ученого в Республике запланирован целый ряд мероприятий, сообщает Islam-today.

Духовным управлением мусульман Республики Татарстана 2018 год объявлен именем Шигабутдина Марджани.

С самого утра 16 января, в 9.45 мусульманская умма Казани во главе с муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным соберется на Новотатарском кладбище г.Казани у могилы Шигабутдина хазрата, чтобы почтить его память. Участники собрания вспомнят о васыяте (завещании) ученого, о его великом наследии и неординарной личности. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочтет в честь шейха Марджани аяты и Благородного Куръана и совершит за него дуа.

Далее в течение дня в разных уголках Республики Татарстан пройдут тематические вечера, посвященные жизни и деятельности Шигабутдина Марджани. В Буинском, Кукморском, Мамадышском, Ютазинском и Набережночелнинском и Альметьевском медресе организуют вечера проповедей, викторины, открытые уроки, лекции и круглые столы для учащихся, имамов и всех желающих.

В 14.00 часов руководство ДУМ РТ, имамы Казани, преподаватели и шакирды столичных медресе соберутся в Национальном музее РТ на открытии выставки «Шигабутдин Марджани и его наследие». На выставке будут представлены личные вещи ученого, книги, рукописи, фотографии, документы из Государственного архива РТ и др.