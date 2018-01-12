После запрета шариата между Грецией и Турцией разразился дипломатический скандал

Фактический запрет Греции на шариатские законы для мусульманского меньшинства во Фракии привел к дипломатическому скандалу с Турцией.

Как сообщает Islam-today, в турецком МИД, в частности, призвали «извлечь уроки из истории и отказаться от давления на членов турецкой общины Греции».

«В последнее время в отношении ряда избранных муфтиев греческого региона Фракия, где компактно проживают этнические турки, были возбуждены уголовные дела. Тем самым имела место попытка давления на них, что вызывает обеспокоенность у Турции», - отметили также в МИД Турции.

В ответ Афины предложили Анкаре «не лезть во внутренние дела другой стран и заниматься своими «домашними делами».

«Греческий парламент сделал исторический шаг, одобрив законопроект о шариате, который укрепляет равенство и равный статус для всех греков. Это укрепляет правовые гарантии и индивидуальные свободы граждан. Урегулирование вопросов мусульманского меньшинства Фракии является внутренним делом Греции, для которой неприемлемо вмешательство извне. Было бы хорошо, если бы Турция сосредоточилась на своем доме и на собственных серьезных внутренних делах», - сообщают в МИД Греции.