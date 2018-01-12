В Индии мусульманам запретили есть креветки

Один из самых авторитетных мусульманских ученых Индии, руководитель старейшей исламской семинарии в стране, Мухаммад Азимуддин издал фетву, запрещающую мусульманам употреблять в пищу креветки.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание "International Business Times", популярный во всем мире морепродукт богослов отнес к категории «макрух тахриман» (крайне нежелательное). Употреблять же этот продукт, по мнению Азимуддина, мусульманам не следует, поскольку он не является рыбой.

Примечательно, что фетва о нежелательности креветок для мусульман, как отмечается, может нанести весьма значительный ущерб торговцам морепродуктами во всей Южной Азии.

Однозначного же мнения богословов в отношении дозволенности креветок для мусульман в мире нет.