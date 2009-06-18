Мусульманские лидеры обсудили миротворческий потенциал ислама

Участники международной конференции "Мусульмане СНГ за межконфесиональное и межнациональное согласие", которая проходит сегодня в Москве, призывают к эффективной пропаганде созидательного и миротворческого потенциала ислама. В форуме участвуют 40 религиозных деятелей из восьми стран Содружества, сообщает ИТАР-ТАСС. Конференция проводится по инициативе Верховного совета мусульман Кавказа, Международной исламской миссии и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

"Сегодня чрезвычайно важно противостоять распространяемым отдельными силами идеям религиозного фанатизма, экстремизма, из-за рубежа или изнутри", - подчеркнул глава мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, прибывший на встречу из Азербайджана. Он назвал использование религиозных лозунгов для прикрытия экстремизма "большим грехом" и "кощунством". "Мы должны вместе, взаимными усилиями пресекать все проявления экстремизма. Воспитывая наши народы в духе толерантности, мы сможем поддержать межнациональное согласие", - подчеркнул Паша-заде, призвав использовать для этих целей межкультурный диалог.

Он также отметил, что после распада СССР, хотя и наступило время возвращения к религиозным ценностям, однако на постсоветское пространство "молниеносно вторглись и начали насаждать национальную рознь и религиозную нетерпимость" деструктивные течения. "Ценности ислама, которые веками утверждались на наших землях, а также практика мирного сосуществования и успешное взаимодействие людей разных культур в течение многих десятилетий в пределах единого государства - богатейшее духовное наследие", - подчеркнул духовный лидер Кавказа.

Азербайджанского деятеля поддержали представители других союзных государств. С инициативой создания консультативного совета мусульман СНГ выступили несколько муфтиев.

"Мы должны хранить единство мусульман. Я поддерживаю создание этого совета для углубления и расширения духовных связей мусульман стран Содружества", - сказал в интервью ИТАР-ТАСС Азрети Муратали ажи Жуманов - муфтий Киргизии, где проживает 4,5 млн мусульман. Он также выступил против употребления термина "исламский экстремизм". "Ислам не воспитывает экстремизм. Он - религия мира. Мы должны все вместе бороться против экстремизма, но не оружием, а воспитанием", - сказал муфтий.

Участники форума сошлись во мнении, что "мусульмане СНГ должны занять единую принципиальную позицию в противодействии исламофобии, экстремизму и терроризму и способствовать эффективной пропаганде созидательного и миротворческого потенциала ислама".

Кроме того, исламские лидеры подчеркнули важность борьбы с общественными пороками, в частности с наркоманией, алкоголизмом, нравственной деградацией. Муфтии СНГ выступили за тесное взаимодействие "с традиционными религиозными конфессиями, в том числе в рамках эффективно действующего Межрелигиозного совета СНГ".

На конференции присутствуют представители традиционных религий - православные и иудеи. В качестве гостей в работе форума участвует посол Азербайджана в РФ Полад Бюль-Бюль-оглы, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Салтанов.