В Мексике открыли мечеть с образовательным центром для малоимущих
13:09, 12 января 2018
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Мусульманская община Мехико отпраздновала открытие новой мечети / islam-today.ru
Одна из благотворительных организаций, базирующихся в ОАЭ, построила в столице Мексики крупную мечеть. Как сообщает Islam-today, цель строительства мусульманского храма – распространение в латиноамериканском государстве истинного ислама и противодействие экстремизму.
«Инициатива по строительству мечети в Мексике в полной мере отражает ценности Ислама и видение и политику нашей страны, власти которой неустанно борются с любыми проявлениями фанатизма», - отметил в интервью для издания директор организации «Дар Аль-Бер» Абдулла Али бин Зайед Аль-Фаляси.
Стоит отметить, что при мечети также будет действовать образовательный центр для малоимущих.
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