Для мусульманок выпустили видеопособие по совершению намаза в домашних условиях

Видеопособие по совершению намаза для женщин создали студенты Российского исламского института под руководством специалиста отдела образования и науки духовного управления мусульман Республики Татарстан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Намаз – это один из пяти столпов ислама, обязательное к исполнению действие, совершение которого, очищает человеческую душу, освещает его сердце и возвеличивает этого человека перед Аллахом. Учитывая, что многие из этнических мусульман в Татарстане не знают правила совершения намаза и не имеют возможности регулярно посещать мечети, видеоурок является наиболее простым и удобным способом освоения этого ритуала поклонения, не выходя из дома", — говорится в сообщении.

В ролике подробно показана последовательность действий, комментируется каждое положение тела, закрепляется правильное произношение слов, ведь русские буквы не могут точно передать фонетику арабского языка.