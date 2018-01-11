Парламент Греции ограничил использование шариата

Парламент Греции подавляющим большинством голосов принял закон о шариате, ограничивающий применение священного исламского закона, который действует для мусульманского меньшинства во Фракии с 1923 года, после малоазиатской катастрофы. Если какая-либо из сторон не хочет, чтобы дело было передано муфтию, она может обратиться в суд, сообщает РИА Новости.

Закон определяет порядок назначения муфтия и увольнения, оплату, обязанности, компетенцию муфтия осуществлять помимо религиозных и судебные обязанности в отношении греков-мусульман, касающиеся браков, разводов, опекунства, похорон, завещания и наследования, "как эти отношения регулируются в священном мусульманском праве".

Закон значительно ограничивает применение шариата: обращение к муфтию по семейным делам (браки, разводы, завещания и другие вопросы) будет необязательным.

Против закона выступила только ультраправая партия "Золотая заря". Депутат от фракции Панайотис Илиопулос заявил на слушаниях, что шариат должен быть отменен полностью, не должно быть никакой возможности выбора законов шариата мусульманами Фракии.

"Греция является единственной европейской страной, которая продолжает применять шариат по таким вопросам", – заявил депутат.

Он назвал позором для Греции действие исламских законов, особенно в то время, когда страна переживает беспрецедентную массовую волну нелегальной миграции мусульман, что, по его мнению, угрожает безопасности страны.

Напомним, Греция является православной страной – до 90% населения являются православными. Ислам исповедуют 2% населения.